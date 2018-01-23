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    23 Ocak 2018, Salı
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    Kocaman’dan 3 formül

    Kocaman’dan 3 formül

    Göztepe maçının 71. dakikasında yaşanan pozisyonda kolu çıkan ve hastaneye kaldırılan Giuliano'nun Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Takımın yükselişe geçtiği haftalarda ileri uçta forma giyen Giuliano'nun yerine Kocaman'ın sahaya kimi süreceği merak konusu.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:44
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