Kocaman’dan 3 formül
Göztepe maçının 71. dakikasında yaşanan pozisyonda kolu çıkan ve hastaneye kaldırılan Giuliano'nun Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Takımın yükselişe geçtiği haftalarda ileri uçta forma giyen Giuliano'nun yerine Kocaman'ın sahaya kimi süreceği merak konusu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:44
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
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