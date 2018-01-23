F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Süper Lig bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sahne olacak. Bu maç öncesinde ise Trabzon'da oynanan maçlarla ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor!
BURAK YILMAZ FARKI!
Şu anda attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan ve 16 golle gol krallığında zirvede yer alan Burak Yılmaz'ın kadroda olduğu ve Trabzon'da oynanan hiçbir maçta Fenerbahçe kazanamadı!
2010-2011'DEN BERİ KAZANAMIYOR
Fenerbahçe karşısındaki en son galibiyetini Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2010-2011 yılında alan Trabzonpor, bu maçtan 3-2 galip ayrılmış ve Burak Yılmaz da yedekler arasında yer almıştı. 2011-2012 sezonunda Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 berabere biterken, bordo-mavililerin tek golünü Burak Yılmaz kaydetmişti. Bu maçların ardından hem İstanbul'da hem de Trabzon'da galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yle evinde yaptığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA GÖNDERDİ, BURAK ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ!
Fenerbahçe'nin Bursaspor'a şampiyonluğu kaptırdığı 2009-2010 yılına da Burak Yılmaz damga vurmuştu. Süper Lig şampiyonluğu için Bursaspor'la çekişen Fenerbahçe, ligin son maçında sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak ve kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacaktı. Kadıköy'de 16 Mayıs 2010'da oynanan maç 1-1 sona ermiş ve Trabzonspor'un beraberlik golünü devre arasında Fenerbahçe'den Trabzonspor'a takas yoluyla transfer olan Burak Yılmaz atmıştı. Bursaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 1 puan farkla şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Trabzon'da oynanan son 5 Süper Lig maçı
Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (2016-2017)
Trabzonspor 0-4 Fenerbahçe (2015-2016)
Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe (2014-2015)
Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (2013-2014)
Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (2012-2013)
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:24
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Fatih Terim: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım
Toplam 10
Yorum
UZMAN TARAFTAR DAHA NE TRANSFERİ HAKEMLERİ TRANSFER ETMİŞSİNİZ YETMİYOR MU. SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR GEÇMİŞ OLSUN
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u geçti
Toplam 1
Yorum
paşa Birde krala yapılan penaltıları verse hakemler şu anda 20 golü geçmişti
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 3
Yorum
hakan O ıslıklar asında futbolculara değil size!! tabi anlayana. Klübü transfer yapamaz, borç içinde yüzen bir hale getirdiniz..
F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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