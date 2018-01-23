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    23 Ocak 2018, Salı
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    F.Bahçe bu kez 'ı yenebilecek mi?

    F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?

    Süper Lig bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren - maçına sahne olacak. Bu maç öncesinde ise 'da oynanan maçlarla ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor!

    BURAK YILMAZ FARKI!
    Şu anda attığı gollerle 'u sırtlayan ve 16 golle gol krallığında zirvede yer alan 'ın kadroda olduğu ve Trabzon'da oynanan hiçbir maçta kazanamadı!

    2010-2011'DEN BERİ KAZANAMIYOR
    Fenerbahçe karşısındaki en son galibiyetini Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2010-2011 yılında alan Trabzonpor, bu maçtan 3-2 galip ayrılmış ve Burak Yılmaz da yedekler arasında yer almıştı. 2011-2012 sezonunda 'da oynanan maç ise 1-1 berabere biterken, bordo-mavililerin tek golünü Burak Yılmaz kaydetmişti. Bu maçların ardından hem İstanbul'da hem de Trabzon'da galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yle evinde yaptığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA GÖNDERDİ, BURAK ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ!
    Fenerbahçe'nin 'a şampiyonluğu kaptırdığı 2009-2010 yılına da Burak Yılmaz damga vurmuştu. Süper Lig şampiyonluğu için Bursaspor'la çekişen Fenerbahçe, ligin son maçında sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak ve kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacaktı. 'de 16 Mayıs 2010'da oynanan maç 1-1 sona ermiş ve Trabzonspor'un beraberlik golünü devre arasında Fenerbahçe'den Trabzonspor'a takas yoluyla transfer olan Burak Yılmaz atmıştı. Bursaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 1 puan farkla şampiyonluk ipini göğüslemişti.

    Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Trabzon'da oynanan son 5 Süper Lig maçı
    Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (2016-2017)
    Trabzonspor 0-4 Fenerbahçe (2015-2016)
    Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe (2014-2015)
    Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (2013-2014)
    Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (2012-2013)

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:24
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