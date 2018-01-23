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    23 Ocak 2018, Salı
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    F.Bahçe maçının biletleri satışa sunuldu

    F.Bahçe maçının biletleri satışa sunuldu

    'in 19. haftasında ile arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

    ile arasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Zorlu mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 6 (Kale Arkaları): 40 TL
    Kategori 5 (Doğu 3): 60 TL
    Kategori 4 (Doğu 2): 70 TL
    Kategori 3 (Doğu 1): 80 TL
    Kategori 2 (Batı 2): 100 TL
    Kategori 1 (Batı 1): 110 TL
    VIP Silver: 250 TL
    VIP Gold: 300 TL
    Platinum A-C Blok: 400 TL
    Platinum B Blok: 425 TL
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:49
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