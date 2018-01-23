F.Bahçe maçının biletleri satışa sunuldu
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.
Kategori 6 (Kale Arkaları): 40 TL
Kategori 5 (Doğu 3): 60 TL
Kategori 4 (Doğu 2): 70 TL
Kategori 3 (Doğu 1): 80 TL
Kategori 2 (Batı 2): 100 TL
Kategori 1 (Batı 1): 110 TL
VIP Silver: 250 TL
VIP Gold: 300 TL
Platinum A-C Blok: 400 TL
Platinum B Blok: 425 TL
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:49
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cidlirin bu ne fesatlikdir ya..bekleyin dah yeni basliyor aslanlar.catlayin.sampiyon gs olcak haki ile..cakiri ayirca besiktas iyi bilir cok kolladi
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