Burak Yılmaz tahta oturdu
Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor.
Trabzonspor'da gollerine devam etti
Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de Atiker Konyaspor karşısında attığı 2 golle, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi. 15 maçta 16 gol atarak, krallık koltuğuna yeniden oturan milli futbolcu, bordo-mavili takımın gol umudu olurken, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için de büyük bir mücadele içinde olacak.
Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda 33 golle, sarı-kırmızılı takımda ise 24 golle zirveye yerleşmişti. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olan Burak Yılmaz, son 4 sezondur yabancı oyuncuların gol kralı olduğu Süper Lig'e, bordo-mavili forma altında yeniden damga vurarak sezon sonunda tahtı geri almayı planlıyor.
Yabancıların tekelinden çıkartacak
Süper Lig'in son yerli gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe (17), Bursaspor'dan Jose Fernandao (22), Beşiktaş'tan Mario Gomez (26) ve Alanyaspor'dan Vagner Love (23) gol kralı olan yabancı isimler oldu.
Rakiplerini geride bıraktı
Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16'ya yükselten 32 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Gomis 14 golle takip ediyor.
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un gol umudu Burak Yılmaz olacak. Ligde sarı-lacivertli takıma karşı bugün kadar 19 maçta forma giyen golcü oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Burak Beşiktaş, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla sarı-lacivertli takıma karşı forma giydi. Golcü oyuncu attığı 6 golün 4'nü ise bordo-mavili forma ile kaydetti. Milli oyuncu Galatasaray ve Manisaspor formalarıyla da 1'er kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:06
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Fatih Terim: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım
Toplam 10
Yorum
UZMAN TARAFTAR DAHA NE TRANSFERİ HAKEMLERİ TRANSFER ETMİŞSİNİZ YETMİYOR MU. SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR GEÇMİŞ OLSUN
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u geçti
Toplam 1
Yorum
paşa Birde krala yapılan penaltıları verse hakemler şu anda 20 golü geçmişti
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 3
Yorum
hakan O ıslıklar asında futbolculara değil size!! tabi anlayana. Klübü transfer yapamaz, borç içinde yüzen bir hale getirdiniz..
Burak Yılmaz tahta oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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