CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Burak göze geldi!

    Burak göze geldi!

    Atiker Konyaspor deplasmanında ’un iki golüne de imza atan bordo-mavili futbolcunun kasığında yırtık şüphesi var

    Fenerbahçe maçı öncesi 'da şoku yaşanıyor. Atiker Konyaspor maçında bordo- mavili takımın iki golünü birden atan yıldız futbolcunun zaman zaman kasığını tuttuğu gözlenmişti. Maç sonrası yapılan kontrollerde kasığında yırtıktan şüphe duyulan Burak Yılmaz'ın kesin durumu MR'da ortaya çıkacak. Teknik heyet ise Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe maçında mutlaka sahada olmasını istiyor.

    KRALIN TEK RAKİBİ MUHAMMED SALAH
    Öte yandan son 7 haftada 9 gole imza atan Burak Yılmaz, Avrupa'da sezon başında edilen oyuncular arasında en fazla gol atan ikinci isim oldu. Yeni transferler arasında en çok gol atan Liverpool'dan Muhammed Salah olurken, Burak Yılmaz oynadığı 15 maçta attığı 16 gol ile 1.07 gol ortalamasına ulaştı. İlk yarıda sakatlığı sebebiyle 3 maçta oynayamayan, bir maçı da yarıda bırakan Burak Yılmaz, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken, 79 dakikaya bir gol sığdırdı. Golcü futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezon 18 haftada attığı 15 golü de geride bırakmayı başardı.

    KADERİ TRANSFERE BAĞLI
    Trabzonspor Teknik Direktörü tarafından kadro dışı bırakılan Bongonda cephesinde ilginç gelişmeler var. hesabından bordo-mavi renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Belçikalı futbolcu, ardından Trabzon'a geri döndüğüne dair mesajlar atmıştı. Ülkesinde kulüp bulamadığı için takımda kalmak isteyen Bongonda'nın geleceği ise yapılacak kanat oyuncusu transferine bağlı. Eğer istediği transfer gerçekleşmezse, Rıza Çalımbay'ın Bongonda konusunda son bir kez yönetimle görüşüp, kesin kararını vereceği belirtildi.

    BURAK'TAN TEPKİ
    Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transferlerle ilgili yönetime rest çektiği haberlerine tepki gösterip, "Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylediğim iddia edilen sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir benim değil. Bu haber ve haberi yapan yalancıdır" dedi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak göze geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN