Usta transfer seferinde
Novak sonrası kanat takviyesini de yapmak isteyen Trabzonspor’da Başkan Muharrem Usta, Las Palmas’tan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Fransız futbolcu Remy ile görüşmek için İngiltere’ye gitti
BEŞİKTAŞ TALİPTİ
31 yaşındaki Remy, Palmas'ta ilk yarıda çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı'nda da 31 kez forma giyen Remy, 7 gol attı. Tecrübeli futbolcu sezon başında Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyordu.
HOCASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Teknik direktör Jemez ile yaşadığı sorunları anlatan Remy, Football Espana'ya yaptığı açıklamada, "Takımın öğle yemeğine sadece birkaç dakika geç kaldım ve hemen ekibin dışında bırakıldım. Jemez bana bir çöp gibi davranıyor. Kendisi korkağın teki. Benimle konuşamıyor" demişti.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:05
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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