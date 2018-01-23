CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Usta transfer seferinde

    Usta transfer seferinde

    Novak sonrası kanat takviyesini de yapmak isteyen ’da Başkan , Las Palmas’tan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Fransız futbolcu Remy ile görüşmek için İngiltere’ye gitti

    Sol bek Novak'ı alarak bu sorunu çözen 'da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine kanat arayışlarını sürdüren Fırtına'da Başkan Muharrem Usta yurt dışına çıktı. İngiltere'ye gittiği belirtilen Usta'nın burada 31 yaşındaki Fransız futbolcu Remy ve bir oyuncu ile daha görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Başkan Usta'nın bu yurt dışı ziyaretlerinden olumlu geri dönüşler alması bekleniyor. Las Palmas ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Remy, kulübünden ayrılmak istediğini açıklamıştı.

    BEŞİKTAŞ TALİPTİ
    31 yaşındaki Remy, Palmas'ta ilk yarıda çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı'nda da 31 kez forma giyen Remy, 7 gol attı. Tecrübeli futbolcu sezon başında Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyordu.

    HOCASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    Teknik direktör Jemez ile yaşadığı sorunları anlatan Remy, Football Espana'ya yaptığı açıklamada, "Takımın öğle yemeğine sadece birkaç dakika geç kaldım ve hemen ekibin dışında bırakıldım. Jemez bana bir çöp gibi davranıyor. Kendisi korkağın teki. Benimle konuşamıyor" demişti.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta transfer seferinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN