CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Golcülerin efendisi

    Golcülerin efendisi

    Süper Lig’de 18 haftada 16 gol kaydederek krallık yarışında zirveye yerleşen , geçen sezon Fırtına’nın aynı dönemde attığı gol sayısını (15) tek başına solladı

    Süper Lig'de tam anlamıyla fırtınası esiyor... Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16'ya yükselten 32 yaşındaki oyuncu, bordo- mavili takımın geçen sezon 18 haftada attığı 15 golü geride bırakmayı başardı. Çin'den sezon başında 'a dönen Burak, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada görev alamadı, bir maçı da yarıda bıraktı. Burak, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken 79 dakikaya bir gol sığdırdı. Bordo-mavililer, milli oyuncunun fileleri sarstığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan elde etti. Deneyimli yıldız, takımın 30 puanının 19'una golleriyle katkıda bulundu.

    MAÇ BAŞINA 1.07 GOL
    Burak, Avrupa'da sezon başında transfer edilen oyuncular arasında en fazla gol atan ikinci isim oldu. Zirvede Liverpool'dan Muhammet Salah yer alırken, Burak 15 maçta 16 gol ile 1.07 gol ortalamasına da ulaştı. Burak, deplasmanda ve içerde fileleri 8 kez sarstı. 7 haftada 9 ATT I Bordo-mavili futbolcu, ligde son 7 haftada 9 gol atmayı başardı. Burak, söz konusu dönemde sadece Bursaspor sınavında gol kaydedemezken, 6 maçta 9 kez fileleri havalandırarak takımının gol yükünü çekti. yüzde

    45'i ONDAN GELDİ
    Burak, Trabzonspor'un ilk 18 haftadaki 35 golünün 16'sına imza attı ve takımın kaydettiği gollere yüzde 45 oranında katkı yaptı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşen 32 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar bu başarısını sürdürmesi halinde 3. kez gol krallığı sevinci yaşayacak. Milli futbolcu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in 2011-12 sezonunda 33, 2012-13'te Galatasaray'da 24 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşmıştı.

    Aranan adam (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
    Burak, attığı gollerle kalitesini ve yeteneklerini ortaya koyarken aslında tecrübe kazandığını ve olgunlaştığını da gösteriyor. Ancak hiçbir zaman tek başına bir forvet attığı tüm golleri sahiplenemez. Burak için de durum böyle. Arkadaşları onun son vuruş ustalığı ve takipçiliğinin farkında olduğu için topu ayaklarına alır almaz kafalarını kaldırıp, sahada onu arıyor ve buluşturuyor. Yani Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde olunca goller, goller gelince de sonuç ortaya çıkıyor. Ama Burak'ı daha da besleyecek iyi bir kanat oyuncusunun yokluğu da bariz şekilde hissediliyor.

    Yırtık şüphesi
    Burak, Konyaspor ile oynanan maçta iki gol atmasına rağmen beraberliğe engel olamadı. Ancak maç içerisinde zaman zaman kasığını tutan golcü oyuncunun kontrolünde bu bölgede yırtık şüphesinin ortaya çıktığı ifade edildi. MR'ı çekilecek olan Burak'ın ciddi bir yırtık durumu olmaması durumunda dahi bir süre dinlendirileceği ve Fenerbahçe derbisine kadar tam hazır olmasının sağlanacağı ifade edildi.

    Burak isyan etti: Yalan
    Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın teknik ekine Fransız yıldız Remy'nin takviyesi konusunda sert bir çıkış yaparak ''Remy gelirse ben giderim'' resti çektiği iddia edildi. Ancak 32 yaşındaki forvet, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Takımımıza yapılacak transfer ile alakalı söylediğim iddia edilen sözler yalandır, transfer hoca ve yönetimin işidir. Benim işim değil. Bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır" diyerek ateş püskürdü.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golcülerin efendisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN