Golcülerin efendisi
Süper Lig’de 18 haftada 16 gol kaydederek krallık yarışında zirveye yerleşen Burak Yılmaz, geçen sezon Fırtına’nın aynı dönemde attığı gol sayısını (15) tek başına solladı
MAÇ BAŞINA 1.07 GOL
Burak, Avrupa'da sezon başında transfer edilen oyuncular arasında en fazla gol atan ikinci isim oldu. Zirvede Liverpool'dan Muhammet Salah yer alırken, Burak 15 maçta 16 gol ile 1.07 gol ortalamasına da ulaştı. Burak, deplasmanda ve içerde fileleri 8 kez sarstı. 7 haftada 9 ATT I Bordo-mavili futbolcu, ligde son 7 haftada 9 gol atmayı başardı. Burak, söz konusu dönemde sadece Bursaspor sınavında gol kaydedemezken, 6 maçta 9 kez fileleri havalandırarak takımının gol yükünü çekti. yüzde
45'i ONDAN GELDİ
Burak, Trabzonspor'un ilk 18 haftadaki 35 golünün 16'sına imza attı ve takımın kaydettiği gollere yüzde 45 oranında katkı yaptı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşen 32 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar bu başarısını sürdürmesi halinde 3. kez gol krallığı sevinci yaşayacak. Milli futbolcu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in 2011-12 sezonunda 33, 2012-13'te Galatasaray'da 24 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşmıştı.
Aranan adam (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Burak, attığı gollerle kalitesini ve yeteneklerini ortaya koyarken aslında tecrübe kazandığını ve olgunlaştığını da gösteriyor. Ancak hiçbir zaman tek başına bir forvet attığı tüm golleri sahiplenemez. Burak için de durum böyle. Arkadaşları onun son vuruş ustalığı ve takipçiliğinin farkında olduğu için topu ayaklarına alır almaz kafalarını kaldırıp, sahada onu arıyor ve buluşturuyor. Yani Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde olunca goller, goller gelince de sonuç ortaya çıkıyor. Ama Burak'ı daha da besleyecek iyi bir kanat oyuncusunun yokluğu da bariz şekilde hissediliyor.
Yırtık şüphesi
Burak, Konyaspor ile oynanan maçta iki gol atmasına rağmen beraberliğe engel olamadı. Ancak maç içerisinde zaman zaman kasığını tutan golcü oyuncunun kontrolünde bu bölgede yırtık şüphesinin ortaya çıktığı ifade edildi. MR'ı çekilecek olan Burak'ın ciddi bir yırtık durumu olmaması durumunda dahi bir süre dinlendirileceği ve Fenerbahçe derbisine kadar tam hazır olmasının sağlanacağı ifade edildi.
Burak isyan etti: Yalan
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın teknik ekine Fransız yıldız Remy'nin takviyesi konusunda sert bir çıkış yaparak ''Remy gelirse ben giderim'' resti çektiği iddia edildi. Ancak 32 yaşındaki forvet, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Takımımıza yapılacak transfer ile alakalı söylediğim iddia edilen sözler yalandır, transfer hoca ve yönetimin işidir. Benim işim değil. Bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır" diyerek ateş püskürdü.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:12
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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