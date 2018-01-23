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    23 Ocak 2018, Salı
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    İki önemli sınav

    İki önemli sınav
    Bordo-mavililer, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Konyaspor'a 2 puan kaptırdı ve zorlu seriye istediği gibi başlayamadı. Karadeniz ekibi pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ardından yine sahasında 'yi ağırlayacak olan zirveden kopmamak adına bu karşılaşmalara 'Mutlak 3 puan' parolasıyla çıkacak.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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