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    23 Ocak 2018, Salı
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    müjdesi

    Janssen müjdesi

    Giuliano’nun sakatlık şokuyla sarsılan F.Bahçe teknik heyetinin eli, Hollandalı golcüden gelen haberle güçlendi. Durumu hızla iyiye giden ’in maç saatine kadar tamamen hazır hale geleceği belirtildi

    'ye Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber... Ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle 1.5 aydır sahalardan uzak kalan ve son üç lig maçını kaçıran Vincent Janssen'in dev maça kadar tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği açıklandı. Hollanda lı golcünün krampon vidası giren parmağındaki yaranın tamamen iyileştiği, ödemin de dağılmasıyla birlikte oynayacak duruma geleceği bildirildi. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak olan 'in, idman eksiğine rağmen takımla birlikte Trabzon'a götürüleceği kaydedildi.

    NETO-ŞENER ÇOK ZOR
    Janssen yetişse bile Trabzon'da sahaya forvet olarak yine Fernandao'nun çıkması bekleniyor. Janssen ise Soldado ile birlikte yedek güç olarak kenarda görev bekleyecek. Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın ise derbiye yetişmeleri beklenmiyor.

    Hasret bıraktı
    En son 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan Bursa maçında forma giyen Janssen, görev aldığı 11 lig maçında 2 gol atarken 2 de asist üretti.

    Emre BOL
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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