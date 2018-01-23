Janssen müjdesi
Giuliano’nun sakatlık şokuyla sarsılan F.Bahçe teknik heyetinin eli, Hollandalı golcüden gelen haberle güçlendi. Durumu hızla iyiye giden Janssen’in maç saatine kadar tamamen hazır hale geleceği belirtildi
NETO-ŞENER ÇOK ZOR
Janssen yetişse bile Trabzon'da sahaya forvet olarak yine Fernandao'nun çıkması bekleniyor. Janssen ise Soldado ile birlikte yedek güç olarak kenarda görev bekleyecek. Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın ise derbiye yetişmeleri beklenmiyor.
Hasret bıraktı
En son 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan Bursa maçında forma giyen Janssen, görev aldığı 11 lig maçında 2 gol atarken 2 de asist üretti.
Emre BOL
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:05
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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