Valbuena’ya iade-i itibar

F.Bahçe’de hamle oyuncusu konumuna düşen Fransız yıldız, sakat Giuliano’nun yokluğunda 11’deki yerine geri dönüyor

Göztepe maçında omzu çıkan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Giuliano, zorlu periyotta takımını eksik bırakacak. En büyük gol silahından mahrum kalan teknik direktör Aykut Kocaman, sambacının boşluğunu doldurmak için çözüm arayışında. Tecrübeli hocanın aklındaki ilk seçenek Mathieu Valbuena... Kocaman, görev aldığı son 6 lig maçının 5'inde yedek soyunan, sadece Konya'da 90 dakika oyunda kalan Fransız yıldıza "Hazır ol" talimatı" verdi. Alper de alternatifler arasında.