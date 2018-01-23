Aklımız da kuvvetli olmalı
Kocaman’ın gündeminde yine ‘bireysel hatalar’ var: “Göztepe maçında yine talihsiz bir gol yedik. Bu hatalar pahalıya mal oluyor. Artık buna bir son vermeliyiz. Kuvvetli bir takımız ama aklımız da kuvvetli olmalı.”
BİTTi SANDIM, YANILMIŞIM
"Ligin ilk devresinde o kadar çok şanssızlık yaşadık ki; kotamızı doldurduk sanıyordum ancak yanılmışım. Yine bireysel hatadan şanssız bir gol yedik. Buna son vermeliyiz. Bu hatalar çok pahalıya mal oluyor. Konsantrasyonumuz maç içinde bazen bozulabiliyor. Herkes çok dikkat etsin. Kuvvetli bir takımız tamam ama aklımızın da kuvvetli olması lazım."
Emre BOL
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:17
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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