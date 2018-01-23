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    23 Ocak 2018, Salı
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    Aklımız da kuvvetli olmalı

    Aklımız da kuvvetli olmalı

    Kocaman’ın gündeminde yine ‘bireysel hatalar’ var: “ maçında yine talihsiz bir gol yedik. Bu hatalar pahalıya mal oluyor. Artık buna bir son vermeliyiz. Kuvvetli bir takımız ama aklımız da kuvvetli olmalı.”

    FENERBAHÇE'DE teknik direktör Aykut Kocaman'ın gündeminde 'bireysel hatalar' var... maçında Neustadter'in bir anlık dalgınlıkla ıskaladığı toptan gol yenmesi üzerine sarı-lacivertli çalıştırıcı, öğrencilerini bu konuda bir kez daha uyardı. Samandıra'da önceki gün yapılan antrenmanda bir toplantı yapan Kocaman'ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    BİTTi SANDIM, YANILMIŞIM
    "Ligin ilk devresinde o kadar çok şanssızlık yaşadık ki; kotamızı doldurduk sanıyordum ancak yanılmışım. Yine bireysel hatadan şanssız bir gol yedik. Buna son vermeliyiz. Bu hatalar çok pahalıya mal oluyor. Konsantrasyonumuz maç içinde bazen bozulabiliyor. Herkes çok dikkat etsin. Kuvvetli bir takımız tamam ama aklımızın da kuvvetli olması lazım."

    Emre BOL
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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