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    23 Ocak 2018, Salı
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    ‘Islık’çıları engelleyin

    ‘Islık’çıları engelleyin
    Göztepe maçında Nabil Dirar ve bazı oyuncular ıslıklanmıştı. Yönetim bu durumun bir daha tekrarlanmaması için düğmeye bastı. Tribünler tarafından da sevilen yönetici 'nun taraftar grupları ile görüşüp, moral bozan seyircilere engel olunmasını isteyeceği öğrenildi. Aykut Kocaman, "O ıslıklayanlar eğer şampiyonluğu istiyorlarsa biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Biz rakip değiliz" demişti.0
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
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