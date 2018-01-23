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    23 Ocak 2018, Salı
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    Lynetta Kizer Fenerbahçe’de
    Takımı, Connecticut Sun'dan ABD'li 'i renklerine bağladı. Türkiye'de daha önce Hatay BŞB. ve Galatasaray formaları giyen 1.93 boyundaki pivot, 15 Şubat'tan itibaren takıma katılacak. Kanarya, geçen hafta da BLMA forması giyen İtalyan oyun kurucu Giorgia Sottana'yı renklerine bağlamıştı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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