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    19 Ocak 2018, Cuma
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    ile protokol

    <a href="/index/kasev?id=4573a695-2e0b-4da1-bd93-b39b9bc03e69" class="" rel="tag">KASEV</a> ile protokol
    , yardıma ve bakıma muhtaç kongre üyelerinin kullanması amacıyla Kadıköy Sağlık ve Eğitim Merkezi Vakfı () ile protokol imzaladı. Protokole göre kendisine ait huzurevi tesislerinde Fenerbahçeli 10 üye için kontenjan açtı. İmza törenine katılan başkan , anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dilerken, Huzurevi'nin kurulması için de elinden geleni yapacağını söyledi
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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