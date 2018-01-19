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    19 Ocak 2018, Cuma
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    atıldı! F.Bahçe'den Rizespor'a...

    <a href="/index/imzalar?id=ffce3e38-ff13-49b0-9746-8fd4d617f293" class="" rel="tag">İmzalar</a> atıldı! F.Bahçe'den Rizespor'a...

    , Fenerbahçeli kaleci 20 yaşındaki ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    alt yapısında yetişen ve ile son olarak genç takımlarında forma giyen , yeşil mavili kulüple anlaşma sağladı. Yeşil mavili kulüple 4.5 yıllık sözleme imzalayan Hervenik, takımla birlikte çalışmalara başladı.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:07
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