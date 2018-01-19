Beşiktaş alt yapısında yetişen ve Kasımpaşa ile son olarak Fenerbahçe genç takımlarında forma giyen Gürkan Hervenik, yeşil mavili kulüple anlaşma sağladı. Yeşil mavili kulüple 4.5 yıllık sözleme imzalayan Hervenik, takımla birlikte çalışmalara başladı.