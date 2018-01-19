İmzalar atıldı! F.Bahçe'den Rizespor'a...
Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli kaleci 20 yaşındaki Gürkan Hervenik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş alt yapısında yetişen ve Kasımpaşa ile son olarak Fenerbahçe genç takımlarında forma giyen Gürkan Hervenik, yeşil mavili kulüple anlaşma sağladı. Yeşil mavili kulüple 4.5 yıllık sözleme imzalayan Hervenik, takımla birlikte çalışmalara başladı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:07
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Artık değişim zamanı ,Aziz başkan aday bile olmadan Ali Koç u desteklemeli.
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Betis Ozan için geliyor
Toplam 2
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TARAFTAR Büyük olasılıkla satılmaz buda Van Persi gibi yattığı yerden parasını alır , 7 milyon euro bonservis veren katara gitmedi , messi sanıyo
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Eyvah yine Cüneyt Çakır
Toplam 2
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idris mhk galatasarayla resmen dalga geçiyor
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