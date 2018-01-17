Tuncay’a kutlama
KANARYA'nın efsanevi isimlerinden Tuncay Şanlı 37 yaşına bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcularının sosyal medya hesaplarına "İyi ki doğdun kaptan" mesajı yağdırdı. Tuncay da taraftarların bu ilgisine teşekkür etti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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