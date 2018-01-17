Tuncay’a kutlama

KANARYA'nın efsanevi isimlerinden Tuncay Şanlı 37 yaşına bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcularının sosyal medya hesaplarına "İyi ki doğdun kaptan" mesajı yağdırdı. Tuncay da taraftarların bu ilgisine teşekkür etti.