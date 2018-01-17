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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Tuncay’a kutlama

    Tuncay’a kutlama
    KANARYA'nın efsanevi isimlerinden Tuncay Şanlı 37 yaşına bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcularının sosyal medya hesaplarına "İyi ki doğdun kaptan" mesajı yağdırdı. Tuncay da taraftarların bu ilgisine teşekkür etti.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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