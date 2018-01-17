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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ekici bekleyişi

    Ekici bekleyişi
    Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna katıp sakatlıklar yüzünden verim alamadığı takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör , orta sahada yer vermek istediği Ekici'yi tam hazır olmadan sahaya sürmeyecek. Tecrübeli futbolcu da oldukça sıkı çalışıyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
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