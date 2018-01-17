Ekici bekleyişi
Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna katıp sakatlıklar yüzünden verim alamadığı Mehmet Ekici takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, orta sahada yer vermek istediği Ekici'yi tam hazır olmadan sahaya sürmeyecek. Tecrübeli futbolcu da oldukça sıkı çalışıyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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