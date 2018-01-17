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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Beklentileri karşılıyoruz

    Beklentileri karşılıyoruz
    Fenerbahçede'ki ilk yılı olmasına rağmen kısa sürede buraya uyum sağladığını kaydeden Mauricio Isla, "Uzun süredir forması giyen arkadaşlarımdan da duyuyorum, 'Kadıköy ruhu döndü' diyorlar. Taraftarın her maçta yerini alması, bizlerin sahada beklentileri karşılaması camianın yüzünü güldürüyor. Zirve yarışındaki rakiplerimizin her biri çok güçlü ama mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Şampiyonluğun bize daha çok yakışacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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