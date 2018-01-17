Beklentileri karşılıyoruz
Fenerbahçede'ki ilk yılı olmasına rağmen kısa sürede buraya uyum sağladığını kaydeden Mauricio Isla, "Uzun süredir Fenerbahçe forması giyen arkadaşlarımdan da duyuyorum, 'Kadıköy ruhu döndü' diyorlar. Taraftarın her maçta yerini alması, bizlerin sahada beklentileri karşılaması camianın yüzünü güldürüyor. Zirve yarışındaki rakiplerimizin her biri çok güçlü ama mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Şampiyonluğun bize daha çok yakışacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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