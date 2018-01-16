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    16 Ocak 2018, Salı
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    İstanbulspor'dan 'a jest

    İstanbulspor'dan Aykut Kocaman'a jest

    İstanbulspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibin teknik direktörü , Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a forma hediye etti.

    Son 16 Tur rövanş karşılaşması öncesinde İstanbulspor Teknik Direktörü , Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a İstanbulspor forması hediye etti.

    Uzun yıllar İstanbulspor'un teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman, kendisine verilen hediye karşısında bir hayli mutlu oldu.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:02
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