İstanbulspor'dan Aykut Kocaman'a jest
İstanbulspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a forma hediye etti.
Uzun yıllar İstanbulspor'un teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman, kendisine verilen hediye karşısında bir hayli mutlu oldu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:02
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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