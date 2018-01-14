Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Aykut Kocaman, ikinci yarıda 3’lü savunmayı sık kullanacak. Kanat beklerin hücumda olmasının istendiği anlayışta savunmada oluşan boşluğu stoperlerin arasına girecek Mehmet Topal kapatacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında fizik-kondisyon antrenmanlarının dışında taktik çalışmaların üzerinde de önemle duruyor. Deneyimli çalıştırıcı ligin ilk yarısında zaman zaman denediği üçlü savunmayı, ikinci yarıda daha fazla kullanacak. Böylelikle kanat beklerinin hücuma daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.
Sarı-lacivertli teknik heyet maç içinde oyuncu değişikliği yapmadan taktik değişikliğe gidilecek anların olacağını biliyor. Özellikle rakibin oyunu kilitlediği veya hücumun daha çok gerektiği bölümlerde işte bu sistem devreye girecek.
Milliyet'in haberine göre; sağ ve sol bekin hücuma katılımı sağlanacak. Savunmada oluşan boşluğu ise Mehmet Topal kapatacak. Deneyimli futbolcu orta sahadan geriye gelerek iki stoperin arasında görev alacak.
Teknik Direktör Kocaman da kamp çalışmalarında Mehmet Topal ile yakından ilgileniyor. Özellikle bu konuyla ilgili oyuncusuna beklentilerini aktarıyor. (Milliyet)
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:33
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Fenerbahçe son nefeste
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç Sn.Hocam güzel anlatıyorsun ama takım oynayamıyor bu nasıl iş takım oynamaz ise nasıl kazanacağız.
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Kartal umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın şansa oralara geldin rizespor şampşyon olacak
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Quaresma'dan 'baklavalı' paylaşım
Toplam 1
Yorum
aydın fb den Türkiye de başka takıma gidenler iflah olmuyorlar
Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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