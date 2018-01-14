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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Kocaman'dan şaşırtan karar! ...

    Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...

    , ikinci yarıda 3’lü savunmayı sık kullanacak. Kanat beklerin hücumda olmasının istendiği anlayışta savunmada oluşan boşluğu stoperlerin arasına girecek  kapatacak.

    Fenerbahçe , Antalya kampında fizik-kondisyon antrenmanlarının dışında taktik çalışmaların üzerinde de önemle duruyor. Deneyimli çalıştırıcı ligin ilk yarısında zaman zaman denediği üçlü savunmayı, ikinci yarıda daha fazla kullanacak. Böylelikle kanat beklerinin hücuma daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

    Sarı-lacivertli teknik heyet maç içinde oyuncu değişikliği yapmadan taktik değişikliğe gidilecek anların olacağını biliyor. Özellikle rakibin oyunu kilitlediği veya hücumun daha çok gerektiği bölümlerde işte bu sistem devreye girecek.

    Milliyet'in haberine göre; sağ ve sol bekin hücuma katılımı sağlanacak. Savunmada oluşan boşluğu ise kapatacak. Deneyimli futbolcu orta sahadan geriye gelerek iki stoperin arasında görev alacak.

    Teknik Direktör Kocaman da kamp çalışmalarında Mehmet Topal ile yakından ilgileniyor. Özellikle bu konuyla ilgili oyuncusuna beklentilerini aktarıyor. (Milliyet)

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:33
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