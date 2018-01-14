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    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ın ardından sıra o isim de...

    Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...

    İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'de kadro temizliği sürüyor.

    kampı öncesi Robin van Persie ve bırakıldı. Bu gelişme sonrası Hollandalı futbolcu Feyenoord ile anlaşarak transferini gerçekleştirdi.

    Ozan Tufan'ın ardından bir kişinin daha kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sezon sonunda 'nin ligi şampiyon tamamlamaması halinde 'un da takımla bağları koparılacak.

    Takım içinde yüksek sesle konuşulan bu iddianın nedeni olarak da Alper Potuk'un özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesi gösteriliyor.

    Sezon sonunda Fenerbahçe'de başarıya ve başarısızlığa göre radikal değişiklikler olacak...

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:06
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