Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...

Antalya kampı öncesi Robin van Persie ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme sonrası Hollandalı futbolcu Feyenoord ile anlaşarak transferini gerçekleştirdi.

Ozan Tufan'ın ardından bir kişinin daha kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin ligi şampiyon tamamlamaması halinde Alper Potuk'un da takımla bağları koparılacak.

Takım içinde yüksek sesle konuşulan bu iddianın nedeni olarak da Alper Potuk'un özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesi gösteriliyor.

Sezon sonunda Fenerbahçe'de başarıya ve başarısızlığa göre radikal değişiklikler olacak...



