Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro temizliği sürüyor.
Antalya kampı öncesi Robin van Persie ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme sonrası Hollandalı futbolcu Feyenoord ile anlaşarak transferini gerçekleştirdi.
Ozan Tufan'ın ardından bir kişinin daha kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin ligi şampiyon tamamlamaması halinde Alper Potuk'un da takımla bağları koparılacak.
Takım içinde yüksek sesle konuşulan bu iddianın nedeni olarak da Alper Potuk'un özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesi gösteriliyor.
Sezon sonunda Fenerbahçe'de başarıya ve başarısızlığa göre radikal değişiklikler olacak...
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:06
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Fenerbahçe son nefeste
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç Sn.Hocam güzel anlatıyorsun ama takım oynayamıyor bu nasıl iş takım oynamaz ise nasıl kazanacağız.
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Kartal umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın şansa oralara geldin rizespor şampşyon olacak
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Quaresma'dan 'baklavalı' paylaşım
Toplam 1
Yorum
aydın fb den Türkiye de başka takıma gidenler iflah olmuyorlar
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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