Salih Uçan kamuflajları giydi!

Sion Başkanı Christian Constantin'in talimatı doğrultusunda İsviçre ekibi devre arasında askeri kampa alındı. Sion'lu futbolcular sürekli gözetim altında tutulurken, aileleriyle görüşmeleri kısıtlandı.





Geceyi açık havada geçirmek gibi sert kuralları olan kampta bir kişinin geç gelmesi durumunda tüm futbolculara ceza verildiği öğrenildi.

Futbolcuların kampa girerken çekilen fotoğrafı da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.