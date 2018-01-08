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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    kamuflajları giydi!

    Salih Uçan kamuflajları giydi!

    'nin sezon başında 'nin Sion ekibine kiraladığı , devre arasında takımıyla birlikte askeri kampa girdi.

    Sion Başkanı Christian Constantin'in talimatı doğrultusunda ekibi devre arasında askeri kampa alındı. Sion'lu futbolcular sürekli gözetim altında tutulurken, aileleriyle görüşmeleri kısıtlandı.

    Geceyi açık havada geçirmek gibi sert kuralları olan kampta bir kişinin geç gelmesi durumunda tüm futbolculara ceza verildiği öğrenildi.

    Futbolcuların kampa girerken çekilen fotoğrafı da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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