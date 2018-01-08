Salih Uçan kamuflajları giydi!
Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre'nin Sion ekibine kiraladığı Salih Uçan, devre arasında takımıyla birlikte askeri kampa girdi.
Sion Başkanı Christian Constantin'in talimatı doğrultusunda İsviçre ekibi devre arasında askeri kampa alındı. Sion'lu futbolcular sürekli gözetim altında tutulurken, aileleriyle görüşmeleri kısıtlandı.
Geceyi açık havada geçirmek gibi sert kuralları olan kampta bir kişinin geç gelmesi durumunda tüm futbolculara ceza verildiği öğrenildi.
Futbolcuların kampa girerken çekilen fotoğrafı da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:36
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
Yorum
mbjk geleceğin abubakarı...2 yıl sonra iyi paraya okuturuz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
Yorum
bjk iyi oyuncu bu adam.başkan 2 seneye 30-40 a satar..:))
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
Yorum
anl ların bedava babacar kıralık gelecek mustafa gıdecek
Salih Uçan kamuflajları giydi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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