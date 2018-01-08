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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde!

    Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde!

    Hollanda Ligi’nin son sırasında yer alan Sparta’nın başına geçen ’ın, ’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

    Sarı-lacivertliler'in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi'nde son sırada bulunan Sparta'nın başına geçen 'ın, 'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi.



    Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı belirtildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:05
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