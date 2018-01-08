Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde!

Sarı-lacivertliler'in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi'nde son sırada bulunan Sparta'nın başına geçen Dick Advocaat'ın, Yiğithan Güveli'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi.







Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı belirtildi.