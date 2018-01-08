Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde!
Hollanda Ligi’nin son sırasında yer alan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.
Sarı-lacivertliler'in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi'nde son sırada bulunan Sparta'nın başına geçen Dick Advocaat'ın, Yiğithan Güveli'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi.
Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı belirtildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:05
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
Yorum
mbjk geleceğin abubakarı...2 yıl sonra iyi paraya okuturuz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
Yorum
bjk iyi oyuncu bu adam.başkan 2 seneye 30-40 a satar..:))
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
Yorum
anl ların bedava babacar kıralık gelecek mustafa gıdecek
Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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