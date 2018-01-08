Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli taraftarların unutulmazları arasına giren Ariel Ortega'nın son hali görenleri şaşırttı.

2002-2003 sezonunda River Plate'ten transfer edilen Ortega Süper Lig'de bir sezon oynadıktan sonra Arjantin'e transfer olmuş ve 2012 yılında kariyerini noktalamıştı.







Fenerbahçe'ye 28 yaşında gelen 1974 doğumlu Ortega şu an 44 yaşında. Aradan geçen 16 yılda bir hayli değişen ve biraz yaşlanan Ortega son olarak jubile maçında oğluyla sarıldığı anın fotoğrafını koluna dövme yaptırdı.



Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafa Fenerbahçe taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.