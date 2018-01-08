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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ortega'nın son hali görenleri şaşırttı!

    Ortega'nın son hali görenleri şaşırttı!

    , jübile maçında oğluyla sarıldığı anın fotoğrafının dövmesini yaptırdı.

    Bir dönem forması giyen ve sarı-lacivertli taraftarların unutulmazları arasına giren 'nın son hali görenleri şaşırttı.

    2002-2003 sezonunda River Plate'ten transfer edilen Ortega Süper Lig'de bir sezon oynadıktan sonra Arjantin'e transfer olmuş ve 2012 yılında kariyerini noktalamıştı.



    Fenerbahçe'ye 28 yaşında gelen 1974 doğumlu Ortega şu an 44 yaşında. Aradan geçen 16 yılda bir hayli değişen ve biraz yaşlanan Ortega son olarak jubile maçında oğluyla sarıldığı anın fotoğrafını koluna dövme yaptırdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafa Fenerbahçe taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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