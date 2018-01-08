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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    6 aylığına Paolo De Ceglie

    6 aylığına Paolo De Ceglie

    Kanarya, en son Juve’de forma giyen ve boşta olan İtalyan sol bekle ilgileniyor. Raporları iyi çıkarsa 31 yaşındaki oyuncuyla hazirana kadar sözleşme yapılacak

    Sol bek arayan 'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Son olarak Juventus'ta forma giyen, yaz döneminde kendisine takım bulamadığı için 6 aydır boşta olan Paolo De Ceglie, sarı-lacivertlilere önerildi. Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için araştırma başlatıldı. Raporlar olumlu çıkar ve Aykut Kocaman da onay verirse, De Ceglie'ye haziran ayına kadar sözleşme teklif edilecek. Juventus, altyapıdan yetiştirdiği De Ceglie'yi 2007'de Siena'ya satmış, 1 yıl sonra ise geri almıştı. Daha sonraki dönemlerde Genoa, Parma ve Marsilya'ya kiralık verilen oyuncu şu anda kulüpsüz.

    JUVENTUS'TA 128 MAÇA ÇIKTI
    Son dönemde gittiği hiçbir takımda tutunamayan De Ceglie, menajerler tarafından 'ye pazarlanmaya çalışılıyor. İtalyan sol bek Juve'de 128 maç oynadı, 2 gol-8 asistlik bir skor katkısı yaptı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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