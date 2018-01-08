6 aylığına Paolo De Ceglie
Kanarya, en son Juve’de forma giyen ve boşta olan İtalyan sol bekle ilgileniyor. Raporları iyi çıkarsa 31 yaşındaki oyuncuyla hazirana kadar sözleşme yapılacak
JUVENTUS'TA 128 MAÇA ÇIKTI
Son dönemde gittiği hiçbir takımda tutunamayan De Ceglie, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye pazarlanmaya çalışılıyor. İtalyan sol bek Juve'de 128 maç oynadı, 2 gol-8 asistlik bir skor katkısı yaptı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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