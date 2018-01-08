Yeni sezona Amin Younes
Almanya’da M’Gladbach’ın altyapısından yetişen Younes, 2015’ten beri top koşturduğu Ajax’ta 96 maça çıktı, 17 asist yapıp 24 asist gerçekleştirdi.
F.Bahçe, gelecek sezon için bir transfer hamlesinde bulundu ve Ajax'la sezon sonu kontratı sona eren Amin Younes'e teklif yaptı. 5 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol atan 24 yaşındaki Lübnan asıllı sol açığa menajeri vasıtasıyla 5 yıllık bir teklif sunuldu. Hazirandan geçerli olacak sözleşme şartlarının oldukça tatmin edici olduğu vurgulandı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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