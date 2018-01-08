Yeni sezona Amin Younes

F.Bahçe, gelecek sezon için bir transfer hamlesinde bulundu ve Ajax'la sezon sonu kontratı sona eren Amin Younes'e teklif yaptı. 5 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol atan 24 yaşındaki Lübnan asıllı sol açığa menajeri vasıtasıyla 5 yıllık bir teklif sunuldu. Hazirandan geçerli olacak sözleşme şartlarının oldukça tatmin edici olduğu vurgulandı.