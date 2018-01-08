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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yeni sezona

    Yeni sezona Amin Younes

    Almanya’da M’Gladbach’ın altyapısından yetişen Younes, 2015’ten beri top koşturduğu ’ta 96 maça çıktı, 17 asist yapıp 24 asist gerçekleştirdi.

    F.Bahçe, gelecek sezon için bir transfer hamlesinde bulundu ve 'la sezon sonu kontratı sona eren 'e teklif yaptı. 5 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol atan 24 yaşındaki Lübnan asıllı sol açığa menajeri vasıtasıyla 5 yıllık bir teklif sunuldu. Hazirandan geçerli olacak sözleşme şartlarının oldukça tatmin edici olduğu vurgulandı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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