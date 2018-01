Roman'ın çekindiği o isim...

Neustadter, "Büyük karşılaşmalardan önce bizi bekleyen maçlar var. Şuan için oynayacağımız ilk maça odaklanmış durumdayız. Diğer maçları henüz düşünmüyoruz. Her maça hazırlandığımız gibi zamanı geldiğinde o maçlara da öyle hazırlanacağız. Takım içerisindeki hiçbir arkadaşımın o maçlardan bahsettiğini duymadım. Önümüzde bir İstanbulspor maçı var. Tamamen o maça odaklanıyoruz. Dediğim gibi maç maç bakıyoruz. Eğer uzaktaki maçları düşünürsek bu bizim için enerji kaybı olur" dedi.



"KAMP SÜRECİ SERT GEÇİYOR"

Aslında oluşan şartlar beni pozitif noktaya getirdi. Hocamız bana güven veriyor. Koşan bir takımız, fit bir takımız. Seviyemizi yukarılara taşımalıyız. Önümüzde 10 gün var, 10 gün sonunda iyi bir duruma geleceğiz. Dinlenme fırsatı bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Kamp sürecinde sert idmanlar yapıyoruz. Kamp şu şekilde gidiyor: Yemek ye, uyu, antrenman yap. Sonrasında bunları tekrarlıyoruz.



"GALİBİYET SERİLERİYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Sezon başında yeni hocalarına alışmak için biraz zaman gerektiğini ve bu zamanı artık atlattıklarını ifade eden Rus stoper, "Hocamıza alıştık artık. Sezon başında biraz zaman gerekiyordu. Böyle durumlar 1-2 haftada oluşan durumlar değil. 2-3 aya yakın bir sürece ihtiyaç oluyor. O zamanı geride bıraktık. Geride bıraktığımızda da nasıl bir performans gösterdiğimizi herkes gördü. Son dönemler de 5 karşılaşmayı üst üste kazandığımızı görebiliyoruz. Galibiyet serileriyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben çok uzaklara bakan, çok ilerileri düşünen bir oyuncu olmadım hiçbir zaman. Tek istediğim iyi bir kamp süreci geçirmek. Ligin 2'nci yarısına fit bir şekilde girmek istiyoruz. Maç maç devam etmek istiyoruz" dedi.



"UZAKTAKİ MAÇLARI DÜŞÜNÜRSEK ENERJİ KAYBI OLUR"

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynayacakları maçlar için zamanları olduğunu ifade eden Roman Neustadter, "Büyük karşılaşmalardan önce bizi bekleyen maçlar var. Şuan için oynayacağımız ilk maça odaklanmış durumdayız. Diğer maçları düşünmüyoruz henüz. Her maça hazırlandığımız gibi zamanı geldiğinde o maçlara da öyle hazırlanacağız. Takım içerisindeki hiçbir arkadaşımın o maçlardan bahsettiğini duymadım. Önümüzde bir İstanbulspor maçı var. Tamamen o maça odaklanıyoruz. Dediğim gibi maç maç bakıyoruz. Eğer uzaktaki maçları düşünürsek bu bizim için enerji kaybı olur" ifadelerini kullandı.



"WAGNER'İ DURDURMAK ZOR"

Ligde karşı karşıya geldiği forvet oyuncularıyla ilgili soruya da cevap veren Neustadter, "Love'ın ismini verebilirim. Kısa ama hızlı bir oyuncu. Gerçekten çok hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Topu orta sahadan alıp koşmaya başlayarak rakip savunmaya tehdit oluşturabilen bir oyuncu. Onu durdurmak gerçekten zor. Bizim bu sene oynadığımız maçta ya o kötü günündeydi ya da biz savunma olarak iyi bir iş çıkardık. Böyle oyunculara karşı oynamak, mücadele etmek her zaman güzeldir. Onlardan daha iyi olduğunuzu göstermek istersiniz, bu da güzel bir his oluşturur sizde. Rakiplerde iyi forvetler var ama onu görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"UMARIM DÜNYA KUPASI'NDA ORADA OLABİLİRİM"

Herkesin rüyasıdır tabii ki orada olmak. Hele ki kendi ülkenizde düzenleniyorsa, bu bir kat daha arttırır rüyanın güzelliğini. Ailemden birçok kişi orada yaşıyor. Heyecanlıyız Rus halk olarak. Ben de yeni statlarda Dünya Kupası atmosferini yaşayabilmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten güzel bir hava oluşacağını düşünüyorum. Gün gün gelişen bir ortam var orada. Önce burada iyi bir görüntü sergilemeliyim ki, daha sonraki süreçte orada olabileyim" dedi.