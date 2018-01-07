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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Ozan'ın bonservisi belli oldu

    Ozan'ın bonservisi belli oldu

    kalan için Fenerbahçe 7 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Veren olmazsa kiralanacak

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kararıyla ile birlikte bırakılan için Fener yönetimi 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Milli futbolcu 'dan da 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Bu parayı veren kulüp çıkmazsa Ozan sezon sonuna kadar kiralanacak. Ozan için Avrupa ile birlikte gibi seçeneklerin bulunduğu belirtildi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:35
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