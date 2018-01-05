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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'dan flaş Arda, Ozan ve Volkan açıklaması

    Bülent Uygun'dan flaş Arda, Ozan ve Volkan açıklaması

    ekibi El-Gharafa'nın teknik direktörü , yaptığı açıklamada , ve ile ilgilendiklerini açıkladı ve şöyle konuştu: "Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum"

    , kadrolarına Türk oyuncuları da katmak istediklerinin altını çizerek şunları ifade etti:

    "Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda'nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda'nın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım."

    Uygun, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu'nu, Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:57
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