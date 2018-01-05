Bülent Uygun'dan flaş Arda, Ozan ve Volkan açıklaması
Katar ekibi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, yaptığı açıklamada Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgilendiklerini açıkladı ve şöyle konuştu: "Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum"
Bülent Uygun, kadrolarına Türk oyuncuları da katmak istediklerinin altını çizerek şunları ifade etti:
"Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda'nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda'nın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım."
Uygun, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu'nu, Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:57
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
Toplam 2
Yorum
özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 15
Yorum
MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
Toplam 1
Yorum
karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
Bülent Uygun'dan flaş Arda, Ozan ve Volkan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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