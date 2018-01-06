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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Hakemlerimiz ’ne katıldı

    Hakemlerimiz FIFA Atletik Testi’ne katıldı
    Antal ya'da 1. Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, FIFA Atletik Testi'ne katıldı. Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kış Semineri'nin 4. gününde, 1. Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, Kepez ilçesindeki Zeytinköy Atletizm Sahası'nda, FIFA 'ne tabi tutuldu.

    BU TESTİ GEÇMELERİ ŞART
    MHK Fiziksel Gelişim Uzmanı Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan, "Hakemler 6 defa 40 metre ardından 40 defa 75 metre koşacaklar. Yılda iki defa bu testlere tabi tutuluyor. Maç yönetmek için bu testlere girmeleri ve geçmeleri gerekiyor. Testlere 71 hakem katılıyor" dedi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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