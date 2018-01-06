Carlos Tevez yuvaya döndü

Geçen sezon Boca Juniors'tan ayrılıp Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olan ve dünyanın en çok maaş kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez'in Çin kariyeri sona erdi.

Boca Juniors, Carlos Tevez'i transfer ettiğini açıkladı. Arjantinli yıldız, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.





MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Ruocco, Tevez'in Shanghai Shenhua'dan ayrılacağını ve eski takımı Boca Juniors ile görüştüklerini belirtti. Tevez, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Arjantin'i ve Boca'yı çok özlediğini söylemişti.