Carlos Tevez yuvaya döndü
Çin'de aradığını bulamayan ancak buna rağmen dünyanın en çok maaş alan futbolcularından olan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, Boca Juniors'a transfer oldu.
Geçen sezon Boca Juniors'tan ayrılıp Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olan ve dünyanın en çok maaş kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez'in Çin kariyeri sona erdi.
Boca Juniors, Carlos Tevez'i transfer ettiğini açıkladı. Arjantinli yıldız, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Ruocco, Tevez'in Shanghai Shenhua'dan ayrılacağını ve eski takımı Boca Juniors ile görüştüklerini belirtti. Tevez, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Arjantin'i ve Boca'yı çok özlediğini söylemişti.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:57
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