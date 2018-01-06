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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    yuvaya döndü

    Carlos Tevez yuvaya döndü

    'de aradığını bulamayan ancak buna rağmen dünyanın en çok maaş alan futbolcularından olan Arjantinli futbolcu , 'a oldu.

    Geçen sezon 'tan ayrılıp Ligi takımlarından 'ya olan ve dünyanın en çok maaş kazanan futbolcusu olan 'in Çin kariyeri sona erdi.

    Boca Juniors, Carlos Tevez'i transfer ettiğini açıkladı. Arjantinli yıldız, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

    MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
    Ruocco, Tevez'in Shanghai Shenhua'dan ayrılacağını ve eski takımı Boca Juniors ile görüştüklerini belirtti. Tevez, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Arjantin'i ve Boca'yı çok özlediğini söylemişti.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:57
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