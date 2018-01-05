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    05 Ocak 2018, Cuma
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    , Prosinecki’ye emanet

    Bosna Hersek, Prosinecki’ye emanet

    A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevine bir dönem Türkiye’de Kayserispor'u da çalıştıran getirildi.

    , Teknik Direktör Mehmed Bazdarevic ile yolların ayrılmasının ardından uzun uğraşlar sonrasında teknik direktör konusunu çözdü. Bir dönem Fatih Terim ile de görüşmeler yapan Bosna Hersek, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile ile anlaştıklarını açıkladı. Prosinecki, Süper Lig'de 2012-2013 ile 2013-2014 sezonlarında Kayserispor'u çalıştırmıştı. Hırvat teknik adamın yardımcılıklarını Dragan Spasic, Gordan Cipric, Elvir Rahimic ve Kenan Hasagic'in yapacağı da belirtildi.

    Prosinecki, son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmıştı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:59
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