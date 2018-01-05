Bosna Hersek, Prosinecki’ye emanet
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevine bir dönem Türkiye’de Kayserispor'u da çalıştıran Robert Prosinecki getirildi.
Prosinecki, son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmıştı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:59
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
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CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
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