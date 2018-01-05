3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatının ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taziye mesajları yayınladı.
Galatasaray
"Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Münir Özkul; bazen kahkahaların, bazen hüzünlerin başrolündeydi. Mahmut Hoca'ydı, Yaşar Usta'ydı, Rıza Baba'ydı, Baba Yaşar'dı... Kel Hasan Efendi'den İsmail Hakkı Dümbüllü'ye geçen kavuğun 1968'den Ferhan Şensoy'a devrettiği 1989 yılına kadar sahibiydi.
220 sinema filminde, 10 dizide rol alan, sayısız ödüllerin sahibi Münir Özkul eminiz ki Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacak.
93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."
Beşiktaş
"Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Münir Özkul'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakan, canlandırdığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve nice karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Münir Özkul, her zaman kalbimizde olacaktır.
Merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve milletimize başsağlığı dileriz."
Fenerbahçe
"Türk Sinema ve Tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası, birçok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Münir Özkul'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Usta sanatçı merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz."
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:04
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Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
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Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
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Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
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