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    07 Ocak 2018, Pazar
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    "F.Bahçe'nin kapısından döndüm"

    "F.Bahçe'nin kapısından döndüm"

    Sezon öncesi F.Bahçe ile imza aşamasına geldiğini söyleyen “Beni almak için oyuncu satacaklarını söylediler. Şimdi ’deyim” dedi

    Medipol 'in Hollandalı futbolcusu , sezon başındaki bir gerçeği ifade etti. Elia, "Başakşehir'den önce Süper Lig'den teklifler geldi. Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakındım hatta onların direktörüyle de görüşmüştüm ve beni alabilmeleri için, başka bir oyuncu satmaları gerektiğini söylemişti ama Fenerbahçe'ye transferim an meselesiydi" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:08
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