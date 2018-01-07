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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Schürrle’ye pres

    Schürrle’ye pres

    Büyük umutlarla gittiği Borussia Dortmund’da hüsran yaşayan Alman orta saha oyuncusu kariyerini yeniden parlatmak istiyor. F.Bahçe’ye sıcak bakıyor

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, rakip yarı alanın her yerini kullanabilen futbolcu isteğini yönetime iletmişti. Wolfsburg'un ardından Borussia Dortmund'da da aradığını bulamayan , Kanarya'nın öncelikli hedeflerinden biri halinde. , 'fırsat transferi' olarak gördüğü 27 yaşındaki yıldız için şartları zorlamaya hazırlanırken, Dortmund'da keyfi kalmayan Schürrle de yeni bir maceraya hazır. Oyuncunun menajeriyle kurulan ilk temasta alınan onayın ardından Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile temasa geçecek. Sarı-lacivertliler, Alman ekibini, Schürrle konusunda kiralık vermeye ikna edebilirse görüşmeler sıklaşacak. Schürrle, 30 milyon euro'luk astronomik bir bedelle geldiği Dortmund'da sakatlık ve formsuzluk yüzünden 8 maçta şans bulabildi.

    SKORER BİR OYUNCU
    Andre Schürrle birçok farklı pozisyonda oynayabildiği için savunması zor bir isim. Forvette, kanatlarda, 10 numarada ve orta sahada oynayabilen Schürrle kariyeri boyunca çıktığı 359 maçta 99 gol kaydetti.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:31
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