Schürrle’ye pres
Büyük umutlarla gittiği Borussia Dortmund’da hüsran yaşayan Alman orta saha oyuncusu kariyerini yeniden parlatmak istiyor. F.Bahçe’ye sıcak bakıyor
SKORER BİR OYUNCU
Andre Schürrle birçok farklı pozisyonda oynayabildiği için savunması zor bir isim. Forvette, kanatlarda, 10 numarada ve orta sahada oynayabilen Schürrle kariyeri boyunca çıktığı 359 maçta 99 gol kaydetti.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:31
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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