Kupalar için savaşırım
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı kupayı kazanmaları halinde şov yapacağını söyledi. Giuliano “Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum” dedi
'KUTLAMA VİDEOLARI MÜTHİŞ'
Giuliano şöyle konuştu: Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili videoları youtube'dan izleme şansı buldum. Son derece heyecanlı görüntüler. Ben de burada o şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum. Takım halinde şampiyonluk heyecanını hissediyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Şampiyon olursak kutlamalarda gitar veya piyano çalabilirim.
Hepimiz için güzel bir yıl olsun. İkinci yarı öncesi iyi bir kamp dönemi geçirmemiz gerekiyor. Takım içinde ve sahada düzeltmemiz gereken noktalar var
En büyük rakibim benim. Kendimle yarışıyorum. Gol kralı olayım diye bir düşüncem yok. Hedefim her zaman bir önceki sezon rakamlarımı geçebilmek
Sorumluluğum büyük. Bunun farkındayım. F.Bahçe benim performansıma inandı ve beni transfer etti. Saha içinde her şeyimi vermeye çalışıyorum
Türkiye'de insanlar futbola aşkla bağlılar. Bize nasıl destek verdiklerini gördükçe çok etkileniyorum. Aynı Brezilya'daki gibi çok büyük bir tutku var
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:22
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Toplam 12
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p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
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mmm takım bitikkk
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