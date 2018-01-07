Kupalar için savaşırım

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı kupayı kazanmaları halinde şov yapacağını söyledi. Giuliano “Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum” dedi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 7 milyon euro ödeyerek Zenit'ten renklerine bağladığı Guliano, Antalya'daki kampta hem ilk yarıyı hem de şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Brezilyalı yıldız "Süper Lig'in ilk devresinde kritik puanlar kaybettik. İkinci yarıda zorlu maçlarımız var. Doğrudan şampiyonluk yarışında olan rakiplerimizle oynayacağız. Bu dönemi iyi geçirirsek şampiyonluk yarışında sonuna kadar şansımızın yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sezon zirve için birçok takım yarışıyor. Zorlu bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.



'KUTLAMA VİDEOLARI MÜTHİŞ'

Giuliano şöyle konuştu: Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili videoları youtube'dan izleme şansı buldum. Son derece heyecanlı görüntüler. Ben de burada o şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum. Takım halinde şampiyonluk heyecanını hissediyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Şampiyon olursak kutlamalarda gitar veya piyano çalabilirim.



Hepimiz için güzel bir yıl olsun. İkinci yarı öncesi iyi bir kamp dönemi geçirmemiz gerekiyor. Takım içinde ve sahada düzeltmemiz gereken noktalar var



En büyük rakibim benim. Kendimle yarışıyorum. Gol kralı olayım diye bir düşüncem yok. Hedefim her zaman bir önceki sezon rakamlarımı geçebilmek



Sorumluluğum büyük. Bunun farkındayım. F.Bahçe benim performansıma inandı ve beni transfer etti. Saha içinde her şeyimi vermeye çalışıyorum



Türkiye'de insanlar futbola aşkla bağlılar. Bize nasıl destek verdiklerini gördükçe çok etkileniyorum. Aynı Brezilya'daki gibi çok büyük bir tutku var