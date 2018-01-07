Şampiyon yapıp geleceğim
İngiliz ekibinin kendisini devre arasında çağıracağı iddiaları üzerine İngilizlere haber yollayan Hollandalı golcü, “Sakın beni çağırıp düzenimi bozmayın. Fenerbahçe’yi şampiyon yapıp bomba gibi döneceğim” dedi
YÖNETİCİLER AÇIKLAMIŞTI
Janssen'in Tottenham'a menajeri aracılığıyla ilettiği mesajında son olarak "Burada kendimi bulup bomba gibi dönmek istiyorum. Benim düzenimizi bozmayın" diyerek serzenişte bulundu. Fenerbahçeli yöneticiler de geçtiğimiz günlerde genç futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını bildirip taraftarlara 'rahat olun' açıklaması yapmışlardı.
Emre BOL
Onun için de iyi olan bu zaten
Şu anda Tottenham'da 3.santrfor olabilir. İngiliz takımı zaten tek santrfor oynuyor. Artı santrforun arkasındaki Son ve Alli de üretken. Yani Janssen giderse kupa maçları dışında ancak Kane ve Llorente sakatlanırsa oynar. Fenerbahçe'de oynama şansı daha fazla. Kısacası yüzüstü bırakmamak istemesi güzel ama onun için iyi olan da bu zaten.
Mini yorum Mert Aydın
Real, Kane'i isteyince
Tottenham'ın Janssen'i geri çağıracağı iddialarının son kaynağ ise Harry Kane oldu. Real Madrid'in 24 yaşındaki transfer etmek istemesi üzerine İngiliz ekibinin boşluğu tekrar Janssen ile kapatacağı ileri sürülmüştü.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:19
-
‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
-
Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
-
Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
Şampiyon yapıp geleceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.