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    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon yapıp geleceğim

    Şampiyon yapıp geleceğim

    İngiliz ekibinin kendisini devre arasında çağıracağı iddiaları üzerine İngilizlere haber yollayan Hollandalı golcü, “Sakın beni çağırıp düzenimi bozmayın. ’yi şampiyon yapıp bomba gibi döneceğim” dedi

    'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent , kulübüne mesaj gönderdi. Geldiği günden beri sözleşmesindeki 'Tottenham isediği zaman geri çağırabilir' maddesi sürekli tartışılan Hollandalı oyuncu, İngiliz yetkililerden bu tür söylentilere son vermelerini istedi. "Beni sakın çağırmayın. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp devre arasında değil sezon sonunda gelirim" diyen 23 yaşındaki forvet, "Burada çok mutluyum. Türk futboluna yeni yeni alıştım. Sert ve zorlu bir lig. Dünyada çok izlenmese de neredeyse Premier Lig gibi" ifadesini kullandı.

    YÖNETİCİLER AÇIKLAMIŞTI
    Janssen'in Tottenham'a menajeri aracılığıyla ilettiği mesajında son olarak "Burada kendimi bulup bomba gibi dönmek istiyorum. Benim düzenimizi bozmayın" diyerek serzenişte bulundu. Fenerbahçeli yöneticiler de geçtiğimiz günlerde genç futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını bildirip taraftarlara 'rahat olun' açıklaması yapmışlardı.
    Emre BOL

    Onun için de iyi olan bu zaten
    Şu anda Tottenham'da 3.santrfor olabilir. İngiliz takımı zaten tek santrfor oynuyor. Artı santrforun arkasındaki Son ve Alli de üretken. Yani Janssen giderse kupa maçları dışında ancak Kane ve Llorente sakatlanırsa oynar. Fenerbahçe'de oynama şansı daha fazla. Kısacası yüzüstü bırakmamak istemesi güzel ama onun için iyi olan da bu zaten.

    Mini yorum Mert Aydın

    Real, Kane'i isteyince
    Tottenham'ın Janssen'i geri çağıracağı iddialarının son kaynağ ise Harry Kane oldu. Real Madrid'in 24 yaşındaki transfer etmek istemesi üzerine İngiliz ekibinin boşluğu tekrar Janssen ile kapatacağı ileri sürülmüştü.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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