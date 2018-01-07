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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Bir iddia da İspanya’dan

    Bir iddia da İspanya’dan
    için İspanya'dan bir iddia daha geldi. Daha önce Anderlecht ve Deportivo'nun ilgilendiği genç orta saha oyuncusuna Real Betis'in talip olduğu hatta Fenerbahçe yönetimi ile pazarlıkların başladığı ileri sürüldü. İspanyol medyasında yer alan habede "Betis sezon başında transfer ettiği oyunculardan verim alamayınca Ozan'a yöneldi" ifadesi kullanıldı.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
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