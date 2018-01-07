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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Uygun’dan Fener’e piyango

    Uygun’dan Fener’e piyango
    'ye ve Fernandao piyangosu vurabilir. Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşan teknik direktör Bülent Uygun, yönetim kuruluna verdiği transfer listesine Fenerbahçeli iki oyuncunun da adını yazdı. Son dönemin çok tartışılan ismi Ozan ve düzenli forma giyemeyen Fernandao'ya gelebilecek teklifleri hemen değerlindirmeye alacak olan sarı-lacivertli yönetim, transferler gerçekleşirse hem kasasını dolduracak hem de yabancı kontenjanına yer açmış olacak.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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