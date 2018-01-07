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    07 Ocak 2018, Pazar
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    ‘Geri dön İsla’

    ‘Geri dön İsla’
    CAGLİARİ, sezon başında Gregory van der Wiel'i transfer ettiğine bin pişman oldu. Hollandalı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışan İtalyan ekibinin gündeminde Mauricio İsla var. Cagliari yönetimi, Isla'yı 'ye gönderdiği gibi bedelsiz olarak geri almak istediğini sarı-lacivertlilere iletti. Aykut Kocaman onu göndermeyi düşünmüyor.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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