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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Aatıf-Dirar hacamatta

    Aatıf-Dirar hacamatta
    'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar sırt ve bel ağlarılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti. İki futbolcunun sosyal medyadaki görüntüleri büyük ilgi çekti. Aatıf ve Dirar, hacamat yaptırdıktan sonra ağrı şikayetinden kurtulacaklarını ifade ettiler. Taraftarlar da onlara 2. yarı öncesi şans diledi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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