Martin Skrtel yaya bıraktı

Aykut Kocaman'dan forma bekleyen 3 stoper Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Luis Neto büyük bir yarış içinde. 3 oyuncu idmanlarda da birbirleriyle kıyasıya bir rekabet halinde. Şu ana kadar öne çıkan isimse Skrtel oldu. Slovak savunmacı koşu, dayanıklılık, güç ve diğer testlerde iki rakibini arkasında bırakmayı başardı. Bu performansı da Aykut Kocaman'ı memnun etti.