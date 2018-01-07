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    07 Ocak 2018, Pazar
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    ‘Şimdi takım olduk’

    ‘Şimdi takım olduk’

    Takımda arkadaşlık ortamının üst düzeyde olduğunu söyleyen , “Bu birliktelik bize şampiyonluklar getirecek” dedi

    Fenerbahçe'nin başarılı sol beki , FB TV'de Kamp Günlüğü programına katıldı. 28 yaşındaki oyuncu, zaferlerin birliktelikten geçtiğini söyledi. İsmail "Futbolda sonuç çok önemlidir. Sonuçlarla gelen mutluluk mu arkadaşlıkla gelen mutluluk mu diye sorarsanız ben ikincisini tercih ederim. Lig çok uzun bir maraton. Arkadaşlıkla gelen mutluluğa daha çok ihtiyaç var. Kulüpteki masörler, mutfakta çalışanlar, malzemeciler, taraftar, yönetim herkesin oluşturduğu sinerji çok önemli" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: "8-9 puan geriye düştüğümüzde ümidimi hiç kaybetmedim. Herkese de bunu söyledim. İnancım çok şükür ki beni yanıltmadı. Son 6 maçta güzel bir seri yakaladık"

    İsmail Köybaşı puan olarak geri düştüklerinde bile savaşmaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi.

    'İrade futbolu önemli'
    "Bir gün U-21 maçını izlerken Aykut Kocaman, 'İrade futbolu önemli' demişti. Üzerinde düşündüm. Günümüz futbolunda her takım bir şeyler yapıyor, iradeli olanlar ayakta kalıyor. Uzun vadede ne demek istediğini anladım"
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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