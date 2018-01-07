‘Şimdi takım olduk’
Takımda arkadaşlık ortamının üst düzeyde olduğunu söyleyen İsmail Köybaşı, “Bu birliktelik bize şampiyonluklar getirecek” dedi
İsmail Köybaşı puan olarak geri düştüklerinde bile savaşmaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi.
'İrade futbolu önemli'
"Bir gün U-21 maçını izlerken Aykut Kocaman, 'İrade futbolu önemli' demişti. Üzerinde düşündüm. Günümüz futbolunda her takım bir şeyler yapıyor, iradeli olanlar ayakta kalıyor. Uzun vadede ne demek istediğini anladım"
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:16
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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