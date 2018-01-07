Nunnally 1 ay uzak kalacak

Fenerbahçe Doğuş'un Baskonia'yı yendiği maçta yaptığı smaç sonrası çok kötü düşen James Nunnally herkesi korkutmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan ABD'li yıldız taburcu oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nunnally'nin genel sağlık durumunda bir soruna rastlanmazken düşmeye bağlı sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Nunnally'nin dönüş süresinin 1 ayı bulacağı kaydedildi.