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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Nunnally 1 ay uzak kalacak

    Nunnally 1 ay uzak kalacak
    Fenerbahçe Doğuş'un Baskonia'yı yendiği maçta yaptığı smaç sonrası çok kötü düşen James Nunnally herkesi korkutmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan ABD'li yıldız taburcu oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nunnally'nin genel sağlık durumunda bir soruna rastlanmazken düşmeye bağlı sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Nunnally'nin dönüş süresinin 1 ayı bulacağı kaydedildi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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