Emre Bol: Ozan Tufan aklınca...
A Spor yorumcusu Emre Bol, Ozan Tufan'ın neden oynatılmadığını açıkladı. Bol, "Ozan Tufan bireysel antrenmanları bırakmış. Aykut Kocaman'a mesaj veriyor aklı sıra." ifadelerini kullandı.
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