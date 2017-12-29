Ozan'ın bonservisi belli oldu

Fenerbahçe iyi bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu takımdan göndermeyi planlıyor. Sezon başında forma şansı bulan ancak ilerleyen haftalarda kadroya giremeyen Ozan Tufan için Aykut Kocaman'ın çabası da yeterli gelmedi.Son olarak ligde Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalınan maçta forma giyen Ozan, teknik direktör Kocaman'ın gözünden düştü.



Aşırı kilo forma kaybettirdi

Ozan, sezona 90.5 kilo ile başladı. Yaptığı özel antrenmanlara 86'ya kadar düşmeyi başardı. Başarılı teknik adam oyuncusunun 85'in altına inmesini hedef koydu. 22 yaşındaki oyuncu bu hedefi bir türlü gerçekleştiremedi. Kocaman, sezon başında gözdesi olan Ozan Tufan'ı bu nedenle kulübeye çekti..

Bonservisi belirlendi

Genç orta sahaya iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan sarı lacivertliler, bonservis bedeli olarak da 10 milyon euro talep edecekleri iddia edildi. İspanya'dan talipleri olduğu bilinen Ozan'ın ayrıca İspanyolca dersler aldığı bilinmekte. 22 yaşındaki genç oyuncunun adı öncelikle Deportivo olmak üzere Valencia ve Malaga ile anılıyor. İspanyol ekiplerin yakından takip ettiği ancak kulübe resmi bir teklifte bunulmadığı öğrenildi.