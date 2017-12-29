F.Bahçeli 2 yıldız fena yakalandı!
Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcusu, kutlamayı barlarda yaptı! Alper Potuk ile Ozan Tufan, gizemli güzellerle mekan mekan gezdi. Gazetecilere çalım atıp yüzlerini gizlemek isteyen ikili, yakayı ele verdi.
Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki akşamki İstanbulspor galibiyetini çapkınlık turunda kutladı! Karaköy'deki bir mekanda eğlenen futbolculara iki esmer güzel eşlik etti. İki kafadar, çıkışta görüntü vermemek için akla karayı seçti. Potuk, kızlarla VIP araca bindi.
ŞOK ÜZERİNE ŞOK!
Tufan ise taksiye binip hedef şaşırtmaya çalıştı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Tufan, başını öne eğip gizlendi. Ozan Tufan, 200 metre ileride taksiden inip VIP minibüse geçti. Güzellerle Nişantaşı'nda başka mekana giren çapkın futbolcular, flaşların patlamasıyla ikinci şoku yaşadı. Tufan, mekana koşarken beraberindeki gizemli güzel de "Ozan beni bekle, çekmeyin" diye çığlık attı. Araçta esmer güzelle öylece kalakalan Potuk ise yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Yanındaki güzeli araçtan indiren Potuk, takım arkadaşını kızlarla bırakıp gözden kayboldu. Sürekli çapkınlık turlarına çıkan iki Fenerbahçeli, "Alper Potuk'la Ozan Tufan, bu performansı sahada gösterse Fenerbahçe şampiyon olur!" dedirtti.
KIZI ARAÇTAN İNDİRDİ
ŞOK ÜZERİNE ŞOK!
Tufan ise taksiye binip hedef şaşırtmaya çalıştı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Tufan, başını öne eğip gizlendi. Ozan Tufan, 200 metre ileride taksiden inip VIP minibüse geçti. Güzellerle Nişantaşı'nda başka mekana giren çapkın futbolcular, flaşların patlamasıyla ikinci şoku yaşadı. Tufan, mekana koşarken beraberindeki gizemli güzel de "Ozan beni bekle, çekmeyin" diye çığlık attı. Araçta esmer güzelle öylece kalakalan Potuk ise yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Yanındaki güzeli araçtan indiren Potuk, takım arkadaşını kızlarla bırakıp gözden kayboldu. Sürekli çapkınlık turlarına çıkan iki Fenerbahçeli, "Alper Potuk'la Ozan Tufan, bu performansı sahada gösterse Fenerbahçe şampiyon olur!" dedirtti.
KIZI ARAÇTAN İNDİRDİ
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'la ayrıldıktan sonra çapkınlıkta gaza basan Alper Potuk, objektifleri görünce panikledi. Potuk, yanındaki kızı araçtan indirip hızla oradan uzaklaştı.
Kısa bir süre önce nişanlısından ayrılan Tufan, görüntü vermemek için takside yüzünü sakladı.
TAKVİM
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:03
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