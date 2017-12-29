Potada derbi heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında yarın Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
Sezonun geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Ligde bir maç eksiği olan Galatasaray ise beşer galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.
Galatasaray ile Adana ASKİ arasındaki 11. hafta karşılaşması, Adana ekibinin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanamamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonunun statü gereği bu maçta Galatasaray'ı 20-0 hükmen galip sayması bekleniyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
Potada derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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