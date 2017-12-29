 Potada derbi heyecanı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Potada derbi heyecanı

    Potada derbi heyecanı

    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'nin 12. hafta maçında yarın , 'yi konuk edecek.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

    Sezonun geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan , averajla üçüncü sırada yer alıyor.

    Ligde bir maç eksiği olan ise beşer galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

    Galatasaray ile Adana ASKİ arasındaki 11. hafta karşılaşması, Adana ekibinin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanamamıştı. Türkiye Federasyonunun statü gereği bu maçta Galatasaray'ı 20-0 hükmen galip sayması bekleniyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:23
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