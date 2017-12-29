Fenerbahçe U14, Belçika'da şampiyon
U14 Kız Basketbol Takımı, Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Coca-Cola X-Mas Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe U14 Kız Basketbol Takımı, Coca-Cola X-Mas Turnuvası'nın final maçında Belçika temsilcisi Notre Dame Leuven takımı ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 52-42 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin Kaptanı Tuana Asiltürk, turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülü'ne layık görüldü.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin Kaptanı Tuana Asiltürk, turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülü'ne layık görüldü.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
hoca hocasına hediye edecektir
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
kpt hele şükür. terim'e elini taşın altına sok deyip ardından ben yok'um olmazdı.
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
hocam diyenler hocam diyenler iş başında
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