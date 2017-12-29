 Fenerbahçe U14, Belçika'da şampiyon – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    U14, 'da şampiyon

    Fenerbahçe U14, Belçika'da şampiyon

    U14 , 'nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Coca-Cola X-Mas Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.

    U14 , Coca-Cola X-Mas Turnuvası'nın final maçında temsilcisi Notre Dame Leuven takımı ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 52-42 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

    Öte yandan, Fenerbahçe'nin Kaptanı Tuana Asiltürk, turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülü'ne layık görüldü.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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