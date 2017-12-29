Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Sakarya)

15.15 Muratbey Uşak- Eskişehir Basket (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Cebeci)

20.15 TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece (TOFAŞ)

31 Aralık Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş (BJK Akatlar)

15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

19.30 Yeşilgiresunspor Belediyespor-Trabzonspor (Giresun 19 Eylül)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)

14.00 Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor (Edip Buran)

14.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

14.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ (Caferağa)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Antalyaspor (Ankara)

Yarın:

13.30 Bahçeşehir Koleji-Petkimspor (Caferağa)

14.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-Yalova Group Belediye (Ahmet Cömert)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Türk Telekom-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

16.00 Karesispor-Düzce Belediyespor (Kurtdereli)

18.00 Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Bursaspor Durmazlar-İstanbulspor Beylikdüzü (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Akhisar Belediye)

